Sicurezza antincendio, sequestrato il night della Statale dei Giovi

Sequestrato dalla polizia il night club Peep Show di Paderno Dugnano, sulla strada dei Giovi. Il titolare è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Tutto è iniziato il 20 gennaio, quando gli agenti hanno effettuato un controllo amministrativo proprio mentre era in corso un'esibizione dal vivo di lap dance.

La planimetria allegata alle autorizzazioni presentava però delle difformità rispetto allo stato effettivo del locale. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso gli uffici comunali e il comando dei vigili del fuoco. Il 26 maggio è stato poi effettuato un altro sopralluogo, questa volta insieme agli stessi vigili del fuoco, i quali hanno invitato il titolare a presentarsi il 4 giugno: in questa occasione è stato constatato che mancava il certificato di prevenzione incendi.

Inoltre parevano non esserci abbastanza vie di uscita di sciurezza in caso di incendi o altre emergenze. Così, nella stessa giornata del 4 giugno, i poliziotti hanno sequestrato il locale. Il titolare è stato anche denunciato per avere lasciato la gestione del Peep Show a soggetti non preventivamente autorizzati, violando il Testo unico di pubblica sicurezza.