Milano, sequestrati sei quintali di pesce: erano pronti a essere venduti a famiglie e ristoranti

Maxi sequestro di pesce a Milano. Nei giorni prima di Natale, quando il consumo di prodotti ittici cresce esponenzialmente, gli uomini della guardia costiera della Liguria sono riusciti a mettere le mani su seicento chili di pesce pronto per essere venduto in città nonostante l'assenza di ogni più elementare misura di igiene e sicurezza.

Il sequestro, spiegano dalla guardia costiera, è avvenuto nel quartiere di Chinatown, dove i militari - dopo una lunga e scrupolosa indagine - hanno fermato un furgone che non aveva i frigoriferi richiesti per legge e che non era quindi idoneo al trasporto di alimenti. A bordo del mezzo sono stati trovati seicento chili di molluschi bivalvi vivi - in questa specie rientrano cannolicchi, cozze, ostriche, vongole e telline - e pesci di origini asiatica.

Nel corso delle verifiche, la guarda costiera ha appurato che i prodotti erano stati importati illegalmente dall’estero sfuggendo a qualsiasi forma di controllo e hanno fatto scattare i sigilli. Il pesce, fanno sapere i militari, era pronto a essere immesso sul mercato e quindi a finire sulle tavole delle famiglie milanesi o nei ristoranti. Tutte le persone coinvolte sono state identificate e denunciate a piede libero per "importazione illegale di prodotti alimentari di origine animale".

Gli stessi uomini della guardia costiera ligure, impegnati nell'operazione "Dirty Market", hanno sequestrato ben ventitré tonnellate di prodotti ittici tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia. Tutto il pesce era di incerta provenienza, non sottoposto ai controlli e conservato e trasportato in maniera non conforme alla legge. Altre undici tonnellate, invece, sono state sequestrate per assenza delle informazioni di tracciabilità ed etichettatura.