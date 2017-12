Fuori programma per il sindaco Sala: si ferma a soccorrere una ragazza dopo un incidente

Dopo la visita alla camera ardente dello chef Gaultiero Marchesi, il sindaco Giuseppe Sala e la vicesindaco Anna Scavuzzo hanno avuto un fuori programma. Mentre si recavano presso la sede di Mare culturale urbano, si sono fermati a prestare i primi soccorsi ad una giovane di 23 anni, caduta con lo scooter in via Novara, poco prima di mezzogiorno. Con loro anche l'assessore Pierfrancesco Majorino.

Hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza, che poi ha traspostato la ragazza in codice verde all'ospedale San Carlo. Non è in gravi condizioni. Le foto dell'episodio sono state pubblicate sul profilo twitter di Discoradio.