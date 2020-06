Cinisello Balsamo, arrestata per corruzione l'ex sindaca del Pd Siria Trezzi

È stata arrestata per corruzione l'ex sindaca di Cinisello Balsamo Siria Trezzi (Pd). Insieme a lei, nella giornata di venerdì 19 giugno, i militari della guardia di finanza della compagnia i Paderno Dugnano, guidati dal capitano Martina Paoli, hanno arrestato suo marito e un imprenditore di Cinisello.

Ai due coniugi sono state contestate condotte corruttive a beneficio dell'imprenditore volte alla valorizzazione di sue proprietà immobiliari all'interno del Parco Grugnotorto di Cinisello.

Tale valorizzazione sarebbe derivata dall’aver attribuito, in un caso, un notevole incremento degli indici edificatori su un’area di proprietà dell’imprenditore e, in un altro caso, nella rivalutazione in aumento di un terreno agricolo (da 6 milioni a 16 milioni di euro) attraverso un apposito inserimento in un progetto urbanistico di ampliamento di un grosso centro commerciale.

Nella stessa operazione sono state eseguite altre due misure cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un ex assessore e di un ex consigliere comunale del municipio alle porte di Milano.

La prima cittadina di Cinisello era finita sotto indagine nel 2016 quando le fiamme gialle avevano acquisito alcuni documenti relativi alla riqualificazione di alcun ex aree commerciali di Cinisello, tra cui l'ex area Auchan e l'area del Pala-K.

Chi è Siria Trezzi

SIria Trezzi ha 56 anni ed è nata e cresciuta a Cinisello Balsamo. Dopo la laurea in lettere moderne alla Statale di Milano ha svolto l'attività di insegnante, nel 1992 è diventata dipendente del comune di Milano come funzionaria dei servizi educativi occupando2i di percorsi formativi, orientamento e servizi rivolti a persone svantaggiate.

Dal 2004 al 2013 è stata assessore alle politiche sociali del Comune di Cinisello Balsamo mentre nel 2013 è stata eletta sindaca di Cinisello Balsamo, dove è rimasta in carica fino al 2018. Sempre nel 2013 è stata nominata vicepresidente di Anci-LOmbardia ed è stata eletta nel consiglio della Città Metropolitana di Milano con le deleghe alla mobilità e servizi di rete.