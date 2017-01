Inquinamento: primo blocco delle auto a Milano nel 2017

Sono scattate come previsto il 26 gennaio le misure straordinarie anti smog, primo blocco del 2017 per la città a causa del superamento del limite giornaliero di Pm10, le poveri sottili più pericolose per la salute, di 50 microgrammi per metro cubo.

Anche il 25 gennaio, per il nono giorno consecutivo, le centraline Arpa (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) hanno registrato valori oltre la soglia: 67 mcg/m in zona Pascal, 56 al Verziere e nella centrale via Senato.

Si fermano i Diesel Euro 0, 1 e 2 anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi, oltre ai benzina Euro 0, dalle sette e mezza del mattino alla stessa ora serale.

Divieto di circolazione dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio per le autovetture Diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato. E nelle abitazioni e nei negozi la temperatura massima consentita è di 19 gradi con tolleranza di due gradi.