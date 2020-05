Lombardia, due milioni di euro per le guardie ecologiche volontarie: si occupano della difesa dell'ambiente

Due milioni di euro per sostenere l'attività delle guardie ecologiche volontarie (Gev), impegnate nella difesa dei parchi e delle aree verdi lombarde. E' lo stanziamento stabilito dalla commissione bilancio del consiglio regionale che, giovedì 7 maggio, ha approvato i progetti di legge 50 e 96 sulla disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Il prossimo passaggio è nell'aula del consiglio regionale, la settimana prossima, per l'approvazione definitiva.

Il provvedimento stanzia più di due milioni per il triennio 2020-2022, per consentire alle guardie ecologiche (pubblici ufficiali quando sono all'opera) di svolgere il compito a difesa dell'ambiente in Lombardia. Il denaro stanziato servirà soprattutto a iniziative di educazione ambientale per le scuole, ma anche a corsi di formazione e aggiornamento per le stesse guardie ecologiche, fino a coprire le spese per le divise e gli affitti delle sedi.

Non è tutto: le risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare nuovi mezzi di trasporto e attrezzature di vario tipo, dai cannocchiali alle torce, dai computer al materiale ottico, nonché strumenti di protezione per le guardie volontarie. I progetti di legge prevedono poi il finanziamento della copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile, per un ammontare di 127 mila euro. Infine verrà istiuita in Lombardia la "giornata delle guardie ecologiche volontarie", per promuovere presso i cittadini il servizio di vigilanza e magari reclutare altri volontari.