Milano, agli arresti domiciliari ma spaccia dalla finestra: arrestato pregiudicato di 47 anni

Era agli arresti domiciliari perché nel febbraio del 2017 aveva ferito a colpi di pistola un commerciante e gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava spacciando dalla finestra. Risultato? Le manette. È successo nella giornata di martedì 10 aprile in via del Danubio a Milano (zona Bruzzano); nei guai un italiano di 47 anni, arrestato dagli agenti della questura di Milano. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli con un comunicato.

Ad accorgersi dell'attività del 47enne sono stati i poliziotti durante un servizio di controllo. Arrivati in via Danubio hanno trovato un uomo arrampicato sulle grate, mentre il 47enne ai domiciliari si stava sporgendo dalla finestra. Resosi conto dei poliziotti il "cliente" ha raggiunto il suolo con un balzo e ha tentato di scappare, mentre il pusher è tornato nuovamente nel suo appartamento.

Gli agenti del commissariato hanno raggiunto l'appartamento e mentre stavano controllando l'abitazione è squillato il citofono, hanno risposto i poliziotti mentre dall'altro capo un pregiudicato — che non si era reso conto che stava parlando con le forze dell'ordine — avrebbe chiesto alcuni quantitativi di droga. L'uomo è stato raggiunto in cortile e identificato, davanti ai poliziotti si è giustificato dicendo di aver citofonato perché doveva acquistare delle sigarette dal 47enne.

Nella giornata di mercoledì il tribunale di sorveglianza ha sospeso gli arresti domiciliari e il 47enne è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore. Nella sua abitazione sono stati trovati due involucri con hashish del peso di 0.44 e 64 grammi, sequestrati.