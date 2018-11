Spacciatore fermato si dà alla fuga in scooter e guida in contromano: arrestato

Quando ha visto che la polizia lo stava seguendo ha tentato di far perdere le proprie tracce guidando a tutta velocità per le vie del centro cittadino e imboccando due strade contromano. È quanto accaduto nella notte del 3 novembre a Rho, quando S.F., un pregiudicato tunisino di 28 anni, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

La fuga

Gli agenti hanno seguito l'uomo, sospettato di spacciare droga, nella tarda serata e l'hanno poi visto mentre consegnava una dose di cocaina a un cliente. A quel punto hanno cercato di fermarlo, ma il malvivente si è dato alla fuga a bordo del proprio scooter, imboccando via Madonna e via Matteotti contromano.

La polizia, a conoscenza dell'indirizzo del tunisino, l'ha quindi atteso sotto la sua abitazione di Caronno Pertusella. Qualche ora dopo, quando l'uomo ha fatto rientro a casa, hanno perquisito il domicilio e il box, dove hanno trovato 50 grammi di cocaina nascosti in un sacchetto, una piccola bilancia di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento della droga, pronta per essere venduta al dettaglio (il valore totale della sostanza si aggirava intorno ai 2500 euro).

L'arresto

In seguito lo spacciatore ha ammesso di aver consegnato una dose di cocaina a un acquirente, come testimoniato dagli stessi poliziotti poco prima. L'uomo ha poi ripercorso con gli agenti il tragitto fatto durante la fuga in scooter, dove è stato ritrovato un altro sacchetto con 27 monodosi di cocaina, ciascuna di 15 grammi - per un valore totale di circa 20mila euro. La polizia ha quindi arrestato S.F. in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.