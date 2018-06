Nascondeva 40mila euro di hashish: arrestato durante un'indagine sullo spaccio nelle scuole

Un trentunenne egiziano è stato arrestato a Cologno Monzese (Mi) martedì 19 giugno dopo essere stato trovato in possesso di 4 chili di hashish.

Gli agenti del Commissariato Lambrate della Questura di Milano, impegnati in un'attività investigativa per contrastare lo spaccio vicino alle scuole, hanno individuato il giovane pusher nella serata di martedì in corso Roma e, perquisendolo, hanno rinvenuto 250 grammi di hashish e un grammo di cocaina.

Ma una quantità più ingente di sostanze stupefacenti è stata ritrovata presso l'abitazione dell'uomo, dove i poliziotti hanno potuto sequestrare 3,750 chili di hashish, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione, un taglierino (utilizzato per il confezionamento della droga), un cellulare e 565 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.