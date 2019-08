La folle "festa" di Ferragosto di un 35enne: completamente ubriaco, spara nel palazzo

Ha pensato bene di chiudere il Ferragosto a modo suo. E, inevitabilmente, è finito nei guai. Un uomo di trentacinque anni, cittadino italiano, è stato denunciato giovedì sera dalla polizia con l'accusa di ricettazione.

In realtà, però, nel suo appartamento - una casa in viale Monza - i poliziotti erano andati per un altro motivo. Alle 19.45, infatti, alcuni vicini di casa del 35enne hanno telefonato al 112 dicendo di aver sentito distintamente almeno due colpi di pistola nel palazzo. Così, gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno accertato che l'uomo - completamente ubriaco - aveva effettivamente esploso due colpi con una pistola a salve, il cui rumore era rimbombato nel condominio.

A quel punto, gli investigatori hanno deciso di controllare l'abitazione del 35enne e all'interno hanno trovato diversi iPad e computer "misteriosi", sulla cui origine lui stesso non ha saputo fornire alcuna indicazione. Gli oggetti sono quindi stati sequestrati e il ricettatore - che ha precedenti specifici - è stato denunciato.