Vimodrone, uomo apre il fuoco con la pistola contro un locale: la polizia spara e lo sperona

Ha esploso cinque colpi di pistola contro la vetrina di un'attività commerciale in viale Martesana a Vimodrone, a pochi isolati dalla fermata della metro Cologno Sud. Ha sparato dal suo scooter, senza badare a nulla, per portare a termine quello che sembra essere a tutti gli effetti un avvertimento per qualcuno.

Ha premuto il grilletto senza badare al fatto che fossero solo le 18.30, che lungo la strada ci fossero altre persone e che nei locali del Grace Caffé, bar accanto al suo obiettivo, ci fossero diversi clienti, tra cui una mamma insieme al suo bambino.

Non aveva calcolato, però, che da lì a pochissimo sarebbe stato speronato da un'auto sulla quale viaggiavano alcuni poliziotti in borghese, pare in forza alla Squadra Mobile della Questura di Milano, diretta da Lorenzo Bucossi. Così è finito in manette.

Sparatoria a Vimodrone

Serata incandescente quella vissuta nell'hinterland Milanese sulla quale per il momento vige il massimo riserbo da parte degli investigatori coinvolti. Stando a quanto ricostruito da alcuni testimoni, al fuoco dell'uomo - che sarebbe un pregiudicato italiano - avrebbero 'risposto' gli agenti con tre colpi. Inseguimento terminato, poi, con lo scooter del fuggitivo speronato e lui immobilizzato.

Dopo gli spari c'è stato un fuggi fuggi generale tra i passanti presenti. La squadra sopralluoghi della polizia scientifica ha fatto i rilievi tra bossoli e fori: cinque, evidenti e ravvicinati, erano ben visibili sulla vetrata. Oltre agli uomini della Mobile sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vimodrone. I dettagli dell'operazione, però, non sono stati divulgati nelle primissime ore: non sono note l'identità dell'arrestato e, molto meno, il movente del suo gesto.