Milano, sale su un autobus e spara colpi di pistola a salve. Poi scappa

Prima è salito a bordo del bus della linea 67; poi ha sparato alcuni colpi di pistola con una scacciacani. Infine, mentre i passeggeri erano atterriti dalla paura, se n'è andato senza lasciare (per ora) tracce. E' successo nella mattinata di lunedì, intorno alle dieci meno venti, in via Quinto Romano nel quartiere di Baggio, periferia sud-ovest di Milano.

La stessa zona di un altro episodio (di giugno) del tutto simile, ma a bordo di un bus della linea 76. In questo caso il conducente dell'autobus ha avvertito immediatamente la centrale operativa di Atm facendo arrivare sia gli uomini dell'azienda sia le forze dell'ordine, a cui ora spetta il compito di effettuare le indagini e risalire al responsabile.

Il precedente nello stesso quartiere

A fine giugno l'episodio simile. In quel caso, un ragazzo di 21 anni del quartiere aveva terrorizzato i passeggeri del bus della linea 76 sparando da una scacciacani una decina di colpi. I carabinieri della compagnia Magenta avevano individuato il responsabile e, perquisendo la sua abitazione, avevano trovato una specie di arsenale composto anche da coltelli di vario tipo.