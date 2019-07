Molesta i passanti, sputa addosso agli agenti e sfonda il vetro della Volante: donna arrestata

Ha iniziato dando di matto in strada e importunando chiunque trovasse sul suo cammino. Ha continuando "accogliendo", a modo suo, gli uomini in divisa. E ha finito la sua folle serata in galera.

Una donna di trentadue anni, cittadina romena, è stata arrestata sabato sera dalla polizia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Lo show della 32enne è iniziato verso le 22.50, quando ha molestato i passanti e i clienti di un bar in via Ozanam, una traversa di piazza Lima, in centro città. Per riportarla alla calma è intervenuta una Volante del commissariato Città studi, ma alla vista degli agenti la donna si è scagliata contro di loro cercando di aggredirli, insultandoli e sputando sulle divise.

A quel punto i poliziotti l'hanno bloccata e caricata in auto per portarla in Questura, ma durante il tragitto la signora ha continuato a dare in escandescenze ed è riuscita a rompere a calci uno dei vetri della vettura. Una volta in via Fatebenefratelli la donna è stata identificata ed è stata tratta in arresto.