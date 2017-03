Aspetta la ex sotto casa, la insulta per l'abbigliamento e le ruba il portafogli

Si era appostato davanti al palazzo in cui vive la sua ex fidanzata, nel quartiere Giambellino (in via degli Apuli), e quando lei è scesa di casa, dopo l'una di notte tra venerdì e sabato, l'ha affrontata.

Prima l'ha riempita di ingiurie contestandole l'abbigliamento, poi le ha rubato il portafogli e si è allontanato.

La ragazza, spaventata, ha telefonato alle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una volante della polizia: gli agenti, in base alla descrizione fornita, si sono messi alla ricerca dell'uomo e lo hanno trovato in un parchetto poco distante. Lo hanno bloccato e arrestato con l'accusa di stalking: si tratta di un egiziano di 31 anni, ufficialmente senza fissa dimora e con numerosi precedenti.

Lei, una 34enne del Marocco, ha raccontato che la relazione con lo stalker era durata alcuni anni e inizialmente andava abbastanza bene, ma poi erano iniziate le minacce e le botte, tanto che aveva già sporto denuncia diverse volte.