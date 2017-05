Approvata la mozione: scatta il numero chiuso alla Statale di Milano, protestano gli studenti

Diciannove voti favorevoli, dieci contrari e sei astenuti. Nel pomeriggio di martedì 23 maggio il senato accademica dell'Università degli Studi di Milano, la Statale, ha approvato la mozione del rettore Gianluca Vago per istituire il numero chiuso per la facoltà di Studi Umanistici. Tradotto: numero chiuso già da settembre 2017 e non dal 2018, come sembrava nei giorni scorsi.

Non sono servite a nulla le proteste degli studenti che, prima dell'inizio della riunione, si sono sdraiati in mezzo ai corridoi dell'ateneo all'urlo di «L'università calpesta i nostri diritti».

VIDEO | Studenti si sdraiano per terra

Il flash mob degli attivisti ha creato qualche attrito con un professore dell'ateneo: Goffredo Haus, direttore del dipartimento di informatica, che è stato bloccato senza riuscire nell'aula dove si stasva svolgendo la discussione.

Dopo la decisione del senato accademico gli attivisti si sono spostati nel Cortile d'Onore dell'ateneo dove hanno dato vita a un'assemblea pubblica per dibattere sui motivi e sulle conseguenze dall'introduzione del numero programmato.