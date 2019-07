Minaccia di buttarsi dal ponte sull'Autostrada A4: uomo salvato in extremis dai carabinieri

Era sul cornicione del cavalcavia che sovrasta l'Autostrada A4 a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Aveva deciso di farla finita gettandosi giù tra le auto ma prima, forse come ultimo inconscio tentativo per darsi un'opportunità, ha telefonato il 112 per avvertire che stava per farsi fuori.

Si vuole suicidare: l'operatore lo intrattiene al telefono

Così, mentre l'operatore della centrale operativa lo 'intratteneva' al cellulare facendolo stare più a lungo possibile al telefono, una pattuglia del Radiomobile di Sesto San Giovanni lo ha raggiunto e con un'azione fulminea lo ha tratto in salvo.

Mattinata indimenticabile, quella di martedì, per un 55enne di Cinisello Balsamo. L'uomo, che adesso è stato ricoverato all'ospedale Bassini, ha raccontato ai militari che lo hanno salvato che voleva suicidarsi perché non sopportava più i problemi legati alla separazione della moglie, avvenuta non tanto tempo fa. Concluso il lavoro dei carabinieri, ora tocca agli specialisti del Bassini aiutare il 55enne.