Milano, paura in piazza Duca D'Aosta: uomo litiga con la compagna e si accoltella da solo

Attimi di paura lunedì sera in stazione Centrale a Milano, un uomo di 42 anni, A.G., si è dato due coltellate dopo aver litigato con la propria compagna. A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con automedica e ambulanza.

Uomo si accoltella in Centrale

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Per fortuna si è procurato due ferite superficiali, a collo e addome. Non è in pericolo.

La dinamica del tentato suicidio è comunque al vaglio degli agenti della polizia ferroviaria, che ha sentito le persone che hanno assistito alla sceneggiata e poi all'attimo di follia del 42enne che molto probabilmente, una volta dimesso dall'ospedale verrà seguito dai servizi sociali.