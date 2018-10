Ragazzina si butta sotto al metrò: salvata da macchinista eroe

Una ragazzina di soli 15 anni avrebbe tentato di porre fine alla propria vita buttandosi sotto al metrò. Il fatto è accaduto nel weekend, come ricostruito da MilanoToday.

Il macchinista, secondo quanto appreso, con bravura e grandi riflessi si è accorto della sua presenza e ha frenato in tempo, salvandole di fatto la vita. L'episodio è accaduto verso le 15 di sabato 20 ottobre alla fermata della linea rossa, 'Pagano', nella banchina dei treni diretti a Bisceglie/Rho Fiera.

"La giovane si trovava sulla banchina e quando ha visto arrivare il treno, che era diretto a Bisceglie, si è lanciata", conferma Atm, che racconta anche come il macchinista avendo subito "notato il gesto della 15enne", abbia "prontamente frenato".

La giovanissima, pertanto, è stata soltanto toccata dal treno ed è quindi riuscita a salvarsi. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 118 per prestare le attenzioni mediche necessarie alla ragazza, la quale per tutto il tempo è rimasta sempre cosciente. Portata in ospedale, verrà ora seguita per capire le motivazioni del gesto e aiutata in un percorso di sostegno.