Traffico di cani, appena nati portati dall'estero dopo viaggi dell'orrore: banda sgominata

'Luxury dog' è il nome dell'operazione della polizia di frontiera di Rimini che ha permesso di sventare un traffico illegale di oltre 5mila cuccioli di cane, con perquisizioni anche a Milano, che era una delle città privilegiate per rivendere i cagnolini. I malviventi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, compravano i cagnolini appena nati in allevamenti slovacchi, pagandoli tra i 30 e i 100 euro, e poi li trasportavano in Italia - stipandoli in gabbie sporche senza cibo né acqua - per poi rivenderli a una cifra tra i 1000 e i 1800 euro.

Come venivano trattati i cagnolini

La banda di trafficanti era composta da un italiano che viveva all'estero, dalla sua compagna e dal figlio della coppia. I cuccioli venivano obbligati ad affrontare dei veri e propri viaggi dell'orrore quando ancora non avevano compiuto i tre mesi e 21 giorni previsti dalla legge italiana. Spesso molti dei piccoli non sopravvivevano a queste condizioni morendo durante il viaggio. Inoltre i cagnolini venivano spacciati per figli di campioni con tanto di pedigree falso, fornito da una stamperia del napoletano.

I malviventi, secondo le accuse, creavano una documentazione falsa per i cuccioli, facendoli risultare nati in una fantomatica associazione Kennel Club Italia di Villa Ricca, in provincia di Napoli. Ai piccoli - scrive Tommaso Torri su RiminiToday - venivano impiantati microchip reperiti sul mercato asiatico da personale non veterinario. Nel corso delle indagini gli investigatori, col supporto delle Guardie Ecozoofile e della mobile di Rimini, hanno monitorato decine di episodi di importazioni illegali.

Gli acquirenti acquistavano i cuccioli tramite portali internet e, una volta conclusa la transazione, gli animali si muovevano dalla Slovacchia alla volta del nostro Paese. Con l'ausilio del personale della polizia stradale, i carichi sono stati monitorati al loro ingresso dalla frontiera di Tarvisio e, durante l'inchiesta, sono stati sequestrati cinque veicoli col loro carico di cuccioli.

Misure cautelari per i trafficanti

Il capo della banda, l'italiano 64enne, è stato arrestato a Savona mentre effettuava una consegna di cani. La compagna, una slovacca 45enne, e il figlio 33enne, sono stati invece catturati in Slovacchia. Le altre misure di custodia cautelare hanno colpito due italiani: un 33enne finito in carcere, così come un altro che si occupava dei documenti falsi .

Mentre ai domiciliari sono finiti una ragazza italiana 36enne, che fungeva da centralinista per smistare le vendite, un 60enne, anche lui italiano e addetto alle vendite. La banda aveva un volume d'affari stimato intorno al milione di euro e, secondo gli inquirenti, sono stati oltre 5mila i cuccioli venduti in maniera truffaldina. Sette in tutto le misure cautelari emesse nei confronti dei trafficanti. Tredici invece le perquisizioni in tutt'Italia, compresa Milano, dove la banda aveva numerosi clienti.