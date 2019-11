Atm, tram viaggia con la porta aperta: il video dei passeggeri

Un tram di Milano viaggia, in pieno centro, con una delle porte aperte, tra lo stupore dei passeggeri. E' accaduto all'ora di punta, nella mattinata di giovedì 14 novembre. In quel momento il tram era pieno di gente.

Una delle persone a bordo ha realizzato un filmato con il cellulare, per mostrare le condizioni di (in)sicurezza della situazione. Il fatto che vi fosse notevole affollamento ha reso tra l'altro impossibile per alcuni passeggeri "ripararsi" in un punto scostato rispetto alla porta. Non è rimasto altro che aggrapparsi e prendere il forte vento che arrivava.

Il tram in questione era in servizio sulla linea 15 e si trattava dunque di un modello recente. E' accaduto intorno alle otto e mezza di mattino. Di seguito il video della lettrice di MilanoToday M.C.