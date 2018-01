Pioltello, deraglia un treno Trenord: tre morti, sei passeggeri gravi e decine di persone ferite

Carrozze accartocciate e "appoggiate" sui binari o contro un palo. Pezzi di lamiera ovunque. E decine e decine di passeggeri seduti a terra, appoggiati alla massicciata, con lo sguardo terrorizzato e perso nel vuoto.

Disastro a Pioltello Limito, teatro di un incidente ferroviario avvenuto poco prima della stazione. Un minuto dopo le 7 di giovedì mattina, un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. Il treno coinvolto è il regionale 10452, in servizio tra Cremona e Milano Porta Garibaldi, composto da sei vagoni.

Il bilancio dell'incidente

ll primo bilancio del drammatico incidente - ancora provvisorio e fornito da regione Lombardia - è pesantissimo. Tra le lamiere del convoglio sono morte tre persone: Pierangela Tadini - cinquantuno anni, originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago -, Giuseppina Pirri - trentanove anni, di Cernusco sul Naviglio - e Ida Maddalena Milanesi, chirurgo del Besta.

Altre sei vittime sono state soccorse in codice rosso, una delle quali è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, tre al San Raffaele e una all'Humanitas di Rozzano. Venti i feriti in codice giallo e trenta le persone soccorse in codice verde per lievi ferite. Per altre ottanta persone a bordo del convoglio, rimaste coinvolte nell'incidente, non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

Altri pendolari, almeno cinque, sono rimasti invece incastrati in una delle carrozze e sono stati liberati, dopo un lungo lavoro, dai pompieri.

La maxi emergenza

Sul posto sono immediatamente intervenute dodici ambulanze, quattro auto mediche, due elicotteri del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Cassano d'Adda e gli agenti della polizia. Pochi minuti dopo le 10 i soccorsi avevano completato le delicate operazioni di intervento per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere del treno. Risultano ancora in corso invece gli interventi per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.

Video | Le prime immagini a bordo dopo la strage

Proprio per permettere i soccorsi - le prime informazioni parlano di diversi feriti - Rete ferroviaria italiana ha bloccato la circolazione tra Milano Lambrate e Treviglio sulla linea convenzionale e sull'alta velocità Milano Brescia.

Trenord, invece, ha comunicato "possibili ritardi al momento stimati fino a 30 minuti e variazioni a causa di - così è stato definito dall'azienda - un inconveniente di esercizio in prossimità della stazione di Pioltello, che richiede un necessario intervento delle autorità competenti" sulle linee Novara-Treviglio, Bergamo-Milano, Verona-Milano e Treviglio-Varese.

Le prime ipotesi sulle cause

Stando alle primissime indagini di Rfi, Trenord e forze dell'ordine, l'incidente potrebbe essere stato causato da un "crollo" dei binari.

Un tratto avrebbe ceduto a due chilometri circa dal luogo dello schianto mentre il treno - che non doveva fermarsi a Pioltello - viaggiava a poco più di 100 chilometri orari. A quel punto, il convoglio avrebbe proseguito iniziando a "tremare", per poi deragliare e colpire un palo. Maggiori certezze arriveranno comunque dall'inchiesta per disastro ferroviario colposo che la procura di Milano ha già aperto.

La prefettura, invece, ha attivato il "Centro Coordinamento Soccorsi" e ha attivato due linee telefoniche dedicate per i parenti dei viaggiatori che possono chiedere informazioni sulle condizioni dei parenti e sul luogo dove si trovano. I numeri sono 02 77.584.184 e 02 77.584.892.

Il cordoglio per la strage

Il primo a "esprimere cordoglio e la vicinanza della Regione alle famiglie delle vittime e dei feriti" è stato il governatore lombardo, Roberto Maroni.

"Sono in contatto costante con i vertici delle Ferrovie dello Stato, di Ferrovie Nord, Trenord e Areu - ha concluso - che stanno accertando le cause dell'incidente".

“Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno innanzitutto alle famiglie delle vittime - le prime parole ufficiale di Trenord, per bocca dell'ad Cinzia Farisè -. Esprimiamo la nostra vicinanza ai feriti e a tutte le persone che erano a bordo del treno”.

"Atm - si legge in una nota dell'azienda di trasporti - vuole esprimere cordoglio ai parenti delle vittime coinvolte questa mattina nel tragico incidente di Pioltello. A loro va il pensiero e la vicinanza di tutti.

Atm gratis per gli abbonati Trenord

Subito dopo l'incidente, la stessa Atm ha reso gratuiti i propri mezzi per gli abbonati Trenord.

"Incidente #Pioltello. Per facilitare gli spostamenti dei passeggeri delle linee ferroviarie, oggi chi ha abbonamenti o biglietti #Trenord può viaggiare liberamente su tutta la rete Atm. Maggiori frequenze - ha annunciato Atm - sulle linee metropolitane".

Incidente #Pioltello. Per facilitare gli spostamenti dei passeggeri delle linee ferroviarie, oggi chi ha abbonamenti o biglietti #Trenord può viaggiare liberamente su tutta la rete ATM. Maggiori frequenze sulle linee metropolitane. — ATM informa (@atm_informa) 25 gennaio 2018

Il precedente di Pioltello

Già lo scorso 23 luglio, sempre a Pioltello, un treno era deragliato poco dopo aver lasciato la stazione.

A uscire dai binari, in quel caso, era stato il regionale 2627 in servizio tra Milano e Bergamo. A bordo c'erano 250 passeggeri, tutti rimasti illesi.