Trezzano sul Naviglio, cerca di togliersi la vita con un colpo di pistola: gravissimo un 45enne

Sparatoria a Trezzano sul Naviglio nel primo pomeriggio di martedì 1° maggio. Poco prima delle 14.30, in un parcheggio di via Enrico Fermi, un uomo di 45 anni è rimasto ferito al collo da un colpo di pistola.

Secondo quanto trapelato sembra che la vittima, cittadino italiano, abbia impugnato l'arma contro sé stesso e poi abbia premuto il grilletto mentre si trovava nel parcheggio davanti al condominio in cui vive. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e il 45enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in codice rosso dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La pistola, una calibro 22, è stata ritrovata sul posto. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico.