Uno sparo, una rissa e tante banconote da 500 sparse in strada: truffa milionaria per i Bitcoin

Prima uno sparo. Poco dopo alcune persone si inseguono in strada e si picchiano. Qualcuno prova a separarli ma, vista la presenza di un'arma, desiste dall'intento. Durante la colluttazione i contendenti seminano lungo la strada decine di banconote da 500 euro. Una donna, che non partecipa alla scazzottata, recupera una borsa e riesce a fuggire a piedi mentre in lontananza echeggiano le sirene delle volanti.

Pomeriggio da set cinematografico in viale Abruzzi a Milano. Nella serata di mercoledì la polizia ha arrestato un serbo di 33 anni e un cubano di 35. La coppia è accusata di lesioni ed estorsione in concorso nei confronti di un ragazzo di 22 anni, originario di Catania. Il giovane stava per cadere in una trappola da 2 milioni e 250 mila euro, nel tentativo di piazzare il suo tesoretto di Bitcoin: i due - insieme con la donna che è fuggita - erano pronti a pagare tale cifra con banconote false.

L'affare era ormai cosa fatta quando il 22enne, prima di trasferire la criptovaluta sul conto dei finti clienti, ha capito che c'era qualcosa di strano e si è rifiutato di procedere con la vendita. Allora i due malintenzionati sono passati alle vie di fatto. Prima un colpo di pistola a vuoto - in realtà una scacciacani - all'interno di uno studio al civico 43, poi i pugni e l'inseguimento in strada.

La polizia, avvertita da un residente che ha sentito lo sparo, si precipita con la squadra Nibbio, gli agenti in moto, e trova i tre contendenti a darsela di santa ragione. Succede alle 19.15. La vittima del raggiro, il siciliano 22enne, ha alcuni traumi al volto e il naso rotto e viene portato al Fatebenefratelli dove verrà dimesso con una prognosi di 15 giorni. Uno dei truffatori, il cubano, ha un trauma cranico guaribile in 7 giorni, mentre l'altro malvivente è stato raggiunto e bloccato in via Paracelso.

La vittima ha spiegato che è stato messo in contatto con i due compratori attraverso un amico russo con cui spesso conclude affari. Il primo incontro con i due era avvenuto in un bar del Quadrilatero: il catanese aveva ceduto 7 Bitcoin in cambio di 50mila euro. Dopo aver appurato che la coppia di acquirenti era affidabile, i tre si sono incontrati in viale Abruzzi per il secondo scambio, quello più consistente.

In serata, nel pieno della trattativa, la vittima, mentre controllava le banconote con la lampada a ultravioletti, si è insospettito. A 'svegliare il dubbio' è stato il comportamento della complice che posizionava le mazzette, contate con la macchinetta contasoldi, in una busta dalla quale si poteva vedere solo la prima banconota del mazzo. Il 22enne ha chiesto di guardare tutte le banconote ma i tre hanno rifiutato e lo hanno aggredito.

La polizia ha arrestato i due poco lontano dall'ufficio, preso in affitto dalla banda. E ha trovato nell'auto dei truffatori gli altri 45mila euro necessari per ingannare la 'preda'.