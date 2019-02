Maxi truffa sui diamanti a prezzo gonfiato, vittime anche tra i vip: Vasco e gli altri

Clienti vip colpiti dall'ipotesi di truffa sui diamanti su cui indaga la guardia di finanza: tra questi l'imprenditrice milanese Diana Bracco, le star televisive Simona Tagli e Federica Panicucci e il cantante Vasco Rossi. I finanzieri hanno sequestrato ben 700 milioni di euro a istituti bancari e alle due società coinvolte nella vendita dei diamanti, che secondo le accuse sono stati ceduti a un prezzo gonfiato tra il 2012 e il 2016.

L'inchiesta coinvolge una settantina di indagati e cinque banche: Bpm, Aletti, Unicredit, Intesa e Montepaschi. La situazione peggiore è in Bpm, il cui direttore generale Maurizio Faroni risulta tra gli indagati (per concorso in truffa, autoriciclaggio e ostacolo all'esercizio della vigilanza). Alla banca (e alla controllata Aletti) sono stati sequestrati quasi 84 milioni di euro. Montepaschi si è visto sequestrare 35 milioni e mezzo, Unicredit 32 e Intesa 11 milioni. I sequestri hanno riguardato anche la Diamond Private Investment per 253 milioni e la Intermarket Diamond Business (nel frattempo fallita) per 328 milioni.

Queste ultime sono le due società specializzate in compravendita di diamanti che hanno finalizzato le vendite (per più di un miliardo di euro, di cui circa 600 milioni riconducibili a Bpm e Aletti per quasi 40 mila clienti) utilizzando le banche come intermediari. Ad avviare l'indagine è stata l'Autorità Antitrust nel 2017, in seguito ad alcune proteste di risparmiatori che non erano riusciti a rivendere i diamanti ad un prezzo almeno pari a quello dell'acquisto scoprendo così che li avevano comprati a prezzi "folli".

Tra i nomi "celebri" vittime del raggiro, come detto, quello della rockstar Vasco Rossi, che avrebbe acquistato diamanti a prezzi maggiorati per oltre 2 milioni e mezzo di euro. "Tagli" più piccoli per Federica Panicucci (54 mila euro) e Simona Tagli (29 mila euro).