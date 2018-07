Chiedono soldi alle persone per comprare un'ambulanza, spacciandosi per una onlus

Raccolgono il denaro davanti ai supermercati e ai cimiteri spacciandosi per una onlus che deve cambiare la propria ambulanza, quando in realtà l'Agenzia delle Entrate aveva respinto la loro richiesta per diventarlo. Si erano presentati anche come onlus al comune di Lacchiarella (Milano) per ottenere l'autorizzazione per chiedere offerte davanti ad un supermercato della zona. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno denunciato per truffa aggravata e falso in atto pubblico una donna di 51 anni, titolare dell'associazione Croce di San Michele.

A far scattare le indagini dei militari era stata la chiamata di alcuni cittadini infastiditi dall'insistenza e dall'arroganza con la quale – stando a quanto riferito dai carabinieri – i volontari chiedevano i soldi ai clienti di un supermercato Conad di Lacchiarella. La pattuglia della stazione, dopo un primo controllo, ha appurato che i membri dell'associazione avevano il regolare permesso per stare lì.

I successivi approfondimenti hanno dato la possibilità ai carabinieri di capire che la finta onlus era finita già al centro di diversi controlli da parte delle forze dell'ordine, uno dei quali documentato da un servizio su Striscia La Notizia di Valerio Staffelli, per il mancato rilascio di ricevute. La scoperta che Croce San Michele non fosse una onlus ma si spacciasse come tale, ha permesso ai militari di denunciare la donna, che davanti alle loro domande avrebbe tranquillamente ammesso il fatto. Ora toccherà indagare alla procura di Pavia.