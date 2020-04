Si dà fuoco nel cortile di casa e muore davanti alla moglie

Dramma in Lombardia, in una frazione di Gambolò, nel Pavese.

Un uomo di 71 anni, P.A., si sarebbe dato fuoco dopo essersi versato addosso della benzina nel cortile di casa nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Aveva estratto il carburante da una vettura. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la moglie, che era in casa, è accorsa per cercare di salvare il marito e ha lanciato l'allarme. Oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano, giunti immediatamente, sul posto il 118 ha inviato anche un elicottero, ma non è servito.

Troppo gravi si sono rivelate le ustioni. L'uomo, che aveva problemi di salute, non ha lasciato messaggi. Nei giorni scorsi tuttavia avrebbe dato confuse disposizioni circa le sue ultime volontà. Il gesto non sembra direttamente ricollegabile alla clausura imposta dalle misure di contenimento anti Covid, ma lo stato di "prostrazione psichica" secondo i militari che hanno avviato le indagini.