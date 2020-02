Senago, donna finisce nella mani di un usuraio: si salva con la denuncia, un arresto

Aveva chiesto un prestito a un uomo di circa 8mila euro. Era il febbraio 2018, lo aveva fatto a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava da tempo. Per quel debito, però, una donna di Senago doveva rimborsare circa il 40% in più. Così, nel tempo, tra minacce e la richiesta di ulteriori esborsi economici da parte del suo 'strozzino' un palermitano di 56 anni, la donna si è decisa a parlare con i carabinieri.

L'usuraio in azione a Senago

L'epilogo della vicenda è arrivato sabato uno febbraio proprio a Senago (Milano), nei pressi di un esercizio commerciale di via Pacinotti, dove l'uomo, un pluripregiudicato residente a Solaro (Milano) ma di fatto domiciliato a Ghedi (Brescia), aveva dato appuntamento alla vittima, originaria di Saronno (Varese). Il 56enne doveva riscuotere una considerevole somma di denaro in contanti: 11mila euro.

Alla vista della scena, poco prima che l'uomo ricevesse la busta con i soldi, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Senago insieme agli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rho, che lo hanno bloccato immediatamente: l'arresto è scattato in flagranza per tentata estorsione. Dopo aver denunciato i fatti all'Arma, la donna aveva continuato a ricevere ulteriori pressioni da parte del palermitano, così è scattata 'la trappola'. Adesso il pregiudicato si trova a San Vittore. Le indagini proseguono per ricostruire l'accaduto.