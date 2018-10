Vandali spezzano la croce del monumento a un partigiano di 14 anni

Per la seconda volta è stato vandalizzato il monumento che, in piazza Duca d'Aosta, è dedicato a Angelo Squassi, partigiano fucilato a Sesto San Giovanni quando aveva appena 14 anni.

Sconosciuti hanno rubato la croce sul monumento, che era già stata spezzata una volta nel 2017. Immediate le condanne da parte di Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale, e Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd. Cenati, ricordando la lapide di via Moncucco recentemente imbrattata, parla di "ulteriore vergognoso oltraggio" alla memoria dei partigiani.

"La nostra città, medaglia d'oro alla Resistenza, non si piega a questi sfregi", commenta Bussolati. Fucilato a 14 anni dai nazisti il 23 aprile 1945, a due giorni dalla Liberazione, Angelo Squassi non ha molta pace nei monumenti a lui dedicati. Si è già detto della croce che venne spezzata nel 2017 nello stesso punto, in piazza Duca d'Aosta. E il professor Edoardo De Carli, curatore del sito "Chi era costui?", ha pubblicato una fotografia del 1950 con un uomo che pianta nuovamente la croce (asportata e ritrovata nel Naviglio Martesana) sul luogo dell'esecuzione.