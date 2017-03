E' morta Veronica Sogni: la Miss milanese dai capelli corti aveva un tumore dal 2012 | Foto

"Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo. Veronica Sogni è morta a 28 anni, colpita da un tumore scoperto nel 2012". A dare la notizia della morte della miss milanese il sito del concorso Miss Italia.

"Gli amici si erano abituati da allora a vederla con la testa completamente rasata, comprese le sopracciglia, 'Sembro una guerriera masai', diceva. Milanese, era nata il 10 giugno 1988 ed era tra le finaliste di Miss Italia nel 2009, quando vinse il titolo di Miss Sasch Modella Domani. Diplomata al liceo scientifico, lavorava come modella, ma era brava anche nel canto - ha partecipato a X Factor -, nel ballo e nella recitazione. Ha preso parte anche al programma di Rai 1 'I soliti ignoti', era uno dei personaggi da individuare.

Nel 2012, la sua storia è cambiata: il 24 dicembre le fu diagnosticato un tumore al seno e con la chemioterapia perse tutti i capelli. Commentava con ironia: "io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta: in passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità". In seguito la malattia si è diffusa al fegato. In un’intervista Veronica ha spiegato: "quando mi hanno detto delle metastasi mi sono sentita ancora peggio perché credevo di stare finalmente bene. Qualche anno fa mi avrebbero dato sei mesi di vita. Adesso non è più così".

"Il concorso di Patrizia Mirigliani e la stessa patron piangono la scomparsa di una ragazza dolce e sfortunata e si stringono alla sua famiglia e ai suoi amici", conclude il comunicato di Miss Italia.

