Principio d’incendio nel Palazzo Generali in piazza Cordusio: fumo nero in strada | Foto

Principio d’incendio martedì pomeriggio in piazza Cordusio a Milano.

Verso le 15, per cause ancora in corso d’accertamento, un rogo è divampato negli scantinati del palazzo che ospita l’Assicurazione Generali. Il fumo nero, causato dalle fiamme, è stato visibile per pochi minuti in strada, facendo preoccupare non poco i presenti.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Milano.

In pochi minuti, comunque, i pompieri hanno domato l’incendio, che non dovrebbe aver causato particolari danni alla struttura.