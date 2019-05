Lega la fidanzata a una sedia, la chiude in casa e la violenta: arrestato uomo 45enne a Milano

Prima i calci e gli schiaffi. Poi le lunghe giornate in casa senza poter avere il minimo rapporto con nessuno. Alla fine quella violenza, orrenda, dopo la quale lei ha finalmente trovato il coraggio di chiedere aiuto, facendo finire in manette quel fidanzato diventato un aguzzino.

Un uomo di quarantacinque anni, un italiano con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato sabato dai poliziotti di Sesto San Giovanni con le accuse di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della ex, una ragazza di venticinque anni, italiana di origini marocchine.

I due si erano trasferiti a vivere insieme a casa di lui, a Rozzano, a luglio 2018. L'incubo della vittima era iniziato immediatamente, tra calci, schiaffi e offese. Il 45enne le vietava di uscire di casa e di avere rapporti anche solo via telefono con i suoi amici. A settembre l'ultimo episodio: l'uomo avrebbe legato la dona a una sedia e l'avrebbe violentata.

A quel punto la vittima sarebbe riuscita a chiedere aiuto alla madre parlando in arabo e poco dopo sarebbe andata in commissariato a sporgere denuncia. I poliziotti hanno effettuato tutte le indagini e sabato hanno notificato al 45enne l'ordinanza di custodia cautelare a San Vittore, dove si trova per altri reati.