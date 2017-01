Tenta di violentare una ragazza sul ponte pedonale

Brutta disavventura per una ragazza di 32 anni nella serata di lunedì 9 gennaio: è stata ripetutamente molestata da un uomo, rimasto sconosciuto, mentre attraversava a piedi il ponte di ferro situato tra via Tucidide e via Ortica.

La giovane stava rincasando e proveniva da via Ortica. Sul ponte pedonale è stata avvicinata dal malfattore che ha tentato di baciarla. Lei si è divincolata ed è scappata ma lui l'ha rincorsa e l'ha raggiunta, provando di nuovo a molestarla e toccarla nelle parti intime. La giovane si è nuovamente liberata dalla presa del bruto, aiutandosi con le borse della spesa, ed è fuggita a casa.

A quel punto, dopo essersi sfogata con i propri genitori, ha chiamato la polizia, che è giunta nella sua abitazione per raccogliere il suo racconto. Fortunatamente la 32enne non ha subìto alcuna conseguenza dalle molestie.