La vede sul bus, la segue e la palpeggia: salvata dai passanti, lui arrestato per violenza sessuale

L'ha notata a bordo del filobus della linea 91 e, quando lei è scesa per tornare a casa a piedi, l'ha seguita per un breve tratto, facendosi sempre più vicino a lei; e, raggiuntala e credendo forse di non essere notato, l'ha molestata. Ma i passanti si sono allarmati per le urla della ragazza e hanno chiamato la polizia, consentendo l'arresto del bruto.

E' avvenuto all'una di notte tra venerdì e sabato. L'antefatto sul filobus: un uomo di 31 anni, di cittadinanza marocchina, ha notato una ragazza di 21 anni moldava e ha deciso di seguirla quando lei è scesa all'altezza di viale Molise. La 21enne si è incamminata verso viale Corsica per rincasare e l'uomo ha continuato a seguirla a piedi; a un certo punto ha accelerato il passo per raggiungerla e l'ha molestata palpeggiandola da dietro.

Salvata dai passanti

Lei si è ribellata, ha urlato per chiedere aiuto ed è stata trascinata a terra dal 31enne che, a un passante che si era fatto più vicino, ha provato a spiegare di essere il suo fidanzato. La 21enne continuava ad urlare e altri passanti (mentre avvertivano il numero di emergenza 112) si sono fatti vicini permettendo alla giovane di liberarsi dalla presa. Nel frattempo è arrivata sul posto la polizia che ha arrestato il 31enne, visibilmente in stato di ebbrezza. L'uomo risponde di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e anche danneggiamento perché ha colpito più volte la vettura della polizia su cui poi è statto caricato e portato via.