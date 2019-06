Giallo a Milano per una presunta violenza sessuale contro una 17enne: indaga la polizia

Allo stato attuale non ci sono denunce, né certezze. C'è solo il desiderio da parte dei poliziotti di accertare cosa sia realmente accaduto nel corso di una serata di festa, all'interno di una casa in via Nicola Palmieri a Milano, durante la notte tra sabato e domenica.

Al termine della nottata, i familiari di una ragazzina di 17 anni di origine sudamericana, hanno segnalato una presunta violenza sessuale contro la loro parente.

Della vicenda se ne sta occupando fin dal primissimo momento l'Ufficio prevenzione generale della questura dopo che, alle 11.20 di domenica, la ragazzina era stata accompagnata da un'ambulanza in codice verde alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso.

Violenza sessuale a Milano (?): le indagini

Gli agenti nel frattempo, secondo quanto riferito, stanno sentendo tutti coloro che hanno preso parte alla serata, dove a quanto pare girava molto alcol. I fari degli inquirenti sarebbero puntati in particolare su un coetaneo della giovane, originario di El Salvador.

Ma restano da chiarire effettivamente i fatti segnalati – in questo senso il riscontro dei medici sarà determinante – e il contesto della vicenda, come hanno sottolineato più volte da via Fatebenefratelli.