Ragazza di 27 anni incinta rischia di morire: volo speciale con un Falcon 900 per salvarla

Un volo speciale per un fine speciale. Martedì pomeriggio un Falcon 900 dell'Aeronautica militare è stato utilizzato per trasportare a Milano, con la massima urgenza, una ragazza di ventisette anni.

La giovane, incinta, aveva accusato un gravissimo malore in casa sua - nel Cagliaritano - e necessitava di cure urgenti e possibili solo al Buzzi. Così, il Falcon è decollato da Ciampino e in poco tempo ha raggiunto l'aeroporto di Elmas. Lì ha imbarcato la giovane, suo marito e l'equipe medica per poi decollare nuovamente intorno alle 14.

"Poco più di un'ora di volo prima di giungere a Malpensa - spiegano dal ministero della Difesa - dove un'ambulanza era già pronta per il successivo trasporto verso l'ospedale" meneghino.

Così, la 27enne - la cui gravidanza è a rischio - è stata presa in cura dai medici del Buzzi e sottoposta a tutte le terapie necessarie.