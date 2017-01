Classifica delle università de “Il Sole 24 Ore”, Milano al top in Italia tra le statali e le private

1 / 3

Milano è al top tra le migliori università italiane, statali e non. È il verdetto, numeri alla mano, decretato dall'annuale classifica stilata dal “Sole24 Ore” sugli atenei del Bel Paese.

Nella classifica generale il Politecnico di Milano conquista il quarto posto dietro Verona, Trento e Bologna, che supera il PoliMi di un soffio. Tanto che lo stesso “Sole” si sbilancia con un eloquente “la qualità universitaria italiana continua ad abitare al Nord, da Verona a Trento, dal Politecnico di Milano a Bologna”.

Bene, molto bene - tra le statali - anche la Bicocca, che si piazza quinta in classifica, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno. In calo, invece, la Statale, soltanto diciassettesima e in discesa di due gradini.

A decretare i posizionamenti nella classifica generale, che vede censiti sessantuno atenei statali e quindici non statali, sono la didattica e la ricerca, fattori che pesano allo stesso modo sul punteggio complessivo. I punteggi sono stati infatti calcolati in termini di attrattività - immatricolati residenti in una regione diversa -, sostenibilità - numero medio di docenti nelle materie di base -, stage e mobilità, borse di studio, dispersione, efficacia - numero effettivo di crediti ottenuto mediamente da ogni studente -, voto degli studenti, qualità della produzione scientifica, competitività della ricerca e qualità dei dottorati.

Il Politecnico, leader tra le università milanesi, è al secondo posto per quanto riguarda la didattica mentre scivola al nono in fatto di ricerca. Male - ma influisce senza dubbio la grandezza della città e della regione - gli atenei milanesi in termini di attrattività: il Politecnico è trediceesimo mentre bisogna scendere fino al quaranteesimo posto per ritrovare la Bicocca preceduta al trentaquattresimo posto dalla Statale.

Se il passo successivo alla laurea è trovare un lavoro, un altro indicatore interessante, per quanto parziale, è quello relativo alla percentuale di studenti occupati a un anno dal conseguimento del titolo. Bene il posizionamento della Bicocca, quarta in questa classifica nazionale seguita, al decimo posto, dalla Statale.

