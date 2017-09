"Splendente armonia", il nuovo romanzo della scrittrice milanese Sabrina Gatti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

E' uscito il nuovo romanzo della scrittrice milanese Sabrina Gatti, "Splendente Armonia" (Edizioni Eracle). La trama: Sangue, dolore, violenza, incesto...e amore, soprattutto amore, che tutto vince, che su tutto trionfa, in tutte le sue forme e declinazioni. Un vortice di sentimenti. Emozioni, tanto intense quanto contrastanti, come i personaggi che li provano. Un assassino seriale, una scia di crimini sul suo cammino. Una donna sognatrice e innamorata. Un giovane inconsciamente e contro la sua volontà, legato a lui per sempre... una morte tanto atroce quanto misteriosa... come i due esseri senza tempo che delle loro esistenze tessono il filo. I fantasmi di un tragico passato, intrecciati all’orrore di un presente senza futuro... alla fine del XIX secolo... Venezia e Parigi... Tra l’incanto del sogno e la più nera realtà, in un irreale ‘’Splendente armonia’’...

Sabrina Gatti, sociologa e scrittrice, ha un master in diritto internazionale umanitario ed è iscritta al Dipartimento Lombardia A.N.S. (Associazione Nazionale Sociologi). Nata a Milano ma padernese d’adozione. Esordisce nel 2011 con la silloge poetica ‘’La pioggia sui

vetri’’. Tra i suoi scritti due raccolte di racconti ‘’Schegge di vita’’ e ‘’Le ombre del tempo’’ e altre tre raccolte di liriche ‘’Il riflesso dell’anima’’, ‘’Profumo di menta’’ e ‘’Le fiamme e la rosa’’, un saggio intitolato ‘’Lieve ed eterna come un fiore. LaFl origrafia, analisi storico-sociologica di una forma di comunicazione non verbale’’, e due romanzi ‘’Narcisi bianchi ’’e di recente uscita (2017) ‘’Splendente armonia’’.