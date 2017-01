Teatro Lirico, J Ax e Renato Pozzetto tra i direttori artistici

Sarà J Ax il responsabile del "reparto musica leggera" del nuovo Teatro Lirico, appena affidato in gestione a Stage Entertainment (che già gestisce, a Milano, il Teatro Nazionale) dopo la vittoria della gara indetta dal comune di Milano. La società verserà 60 mila euro all'anno per i primi due anni, poi 120 mila euro per il terzo e il quarto anno e 360 mila euro dal quinto anno al dodicesimo, quando verrà indetto un nuovo bando. Gli importi sono calcolati sulla base del rialzo rispetto alla base d'asta.

Nutrito il team dei direttori artistici: oltre al rapper milanese anche Renato Pozzetto per il cabaret e la comicità, Chiara Noschese per il teatro, Enrico Intra per il jazz, Chris Baldock per la danza, Roberto Favaro per la musica classica e lirica. Nomi di tutto rispetto che sulla carta assicurano una programmazione di altissimo livello. Il comune di Milano chiede a Stage Entertainment almeno 160 alzate di sipario all'anno, con un'apertura di almeno sei mesi, ma la società ha già presentato un progetto per almeno 250 eventi.

Dopo la chiusura del cantiere, ed entro quarantacinque giorni dalla consegna dell'immobile, Stage Entertainment monterà gli arredi del bar e del ristorante ed eseguirà i lavori di finitura. La programmazione dovrà essere avviata invece entro sessanta giorni dalla consegna.