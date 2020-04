Al Centro di Arese due mesi di affitto gratis ai negozi: "Hanno perso il 95% del fatturato"

Due mesi di affitto gratis per venire incontro ai negozi. È quanto accadrà all'interno de Il Centro commerciale di Arese, ma anche in tutti gli altri mall del gruppo Finiper: la società di Marco Brunelli che controlla il marchio Iper. La misura (che riguarderà i negozi associati a Confimprese) è stata annunciata nella mattinata di martedì 28 aprile.

Secondo quanto comunicato dalla società i negozi all'interno dei mall, chiusi da inizio lockdown, hanno perso "il 95% del fatturato in due mesi" ma la situazione continuerà a essere "drammatica" fino alla riapertura del 18 per i negozi di abbigliamento e al 1° giugno per la ristorazione. "L’assoluta assenza di adeguate indicazioni e agevolazioni per il settore del commercio non può lasciare spazio a un’ulteriore fase di stallo e attesa, perché rischia di diventare letale per l’intero sistema", chiosano dal gruppo Finiper.

"L’accordo – afferma Mario Resca, presidente Confimprese – ha l’obiettivo di creare un precedente nel contesto italiano: un modello di riferimento di quella partnership tra imprese capace di guidare un’inevitabile trasformazione socio-economica, non limitandosi a subirla. Tale modello, oltre a essere un esempio per altri contesti commerciali, potrà rappresentare un utile contributo alle istituzioni comunali, regionali e nazionali che hanno la responsabilità di definire regole e strumenti per gestire la fase 2 dell’emergenza Covid 19".