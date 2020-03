Artademia non si ferma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Artademia non si è fermata. In questa settimana di pausa milanese forzata ci siamo organizzati per far sì che le nostre attività continuassero, con la solita passione di sempre. Per gli Artademia Junior, i maestri si sono recati a casa di ogni ragazzo consegnando delle scatole contenenti svariate attività da volgere quotidianamente, suddivise per ogni giorno della settimana. Per i nostri Senior si sono scatenate chat di confronto con i docenti e giochi di squadra a distanza.

Gallery