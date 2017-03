La Banca Popolare di Bari partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit)

La Bit accoglie la maggior parte degli operatori turistici di tutto il mondo e un numeroso pubblico di appassionati ed amanti dei viaggi: circa 1.500 Hosted Buyer internazionali ed italiani, più di 2.000 aziende e un numero di visitatori che, in questa edizione, dovrebbe superare le 60.000 unità.

Per la Banca Popolare di Bari la partecipazione alla Bit rappresenta la giusta occasione per valorizzare i territori in cui è presente, che nella maggior parte dei casi sono a forte vocazione turistica, attraverso la presentazione di una gamma di prodotti dedicati sia alle aziende che ai privati, studiati per incentivare e promuovere il turismo e le attività commerciali collegate a questo specifico settore.

Come novità la Banca presenta in Fiera la nuova offerta dedicata al mondo del turismo e dei servizi turistici. Il settore turistico ha delle caratteristiche e delle esigenze peculiari tali da richiedere servizi dedicati e personalizzati anche da parte del mondo bancario e BPBari offre le risposte proprio a tali esigenze. La gamma spazia, infatti, da soluzioni per il daily banking a finanziamenti e servizi accessori caratterizzati da essere: innovativi, dedicati e convenienti. Il tutto per consentire alle aziende di crescere in maniera sana ed offrire servizi di qualità ai turisti che sempre più numerosi apprezzano il territorio e le bellezze dell’Italia. Per le imprese che si presenteranno presso lo stand saranno messe a disposizioni delle particolari promozioni dedicate.

In ambito privati, invece, la Banca Popolare di Bari ha scelto la BIT per inaugurare l’iniziativa “Vinci una Vacanza”, che consentirà di partecipare, al ricorrere di determinate condizioni, all’estrazione di 5 coupon viaggio del valore di 3 mila euro ciascuno, per trascorrere le vacanze nelle regioni in cui è presente il Gruppo Banca Popolare di Bari.

Nella medesima occasione, sarà promosso anche il nuovo conto on line “Conto Quick”.