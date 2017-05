Ecco come sarà CityLife shopping district, il nuovo mall di Milano che aprirà a novembre

Aprirà il 30 novembre 2017 CityLife Shopping District, il più grande centro commerciale urbano d'Italia che sta sorgendo sotto alle Tre Torri. L'annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 11 maggio durante una visita guidata nei cantieri dedicata ai giornalisti.

Il centro commerciale — 32mila metri quadrati disegnati da Zaha Hadid — si articolerà su tre aree, tutte unite tra loro. L’area dedicata alla ristorazione, situata al primo piano, sarà caratterizzata da spazi fluidi, ampiamente illuminati da luce naturale, con aree relax e lounge. Non solo: ci sarà anche la connessione wi-fi gratuita e dispositivi per la ricarica dei device personali. Lo spazio centrale ospiterà eventi e attività che contribuiranno a far vivere l’area in ogni momento della giornata. Intrattenimento. “CityLife Spaziocinema” offrirà 7 sale proiezione per una capienza complessiva di 1.200 posti. Salute. All’interno del centro commerciale troverà spazio uno spazio dedicato in modo particolare alla salute e al benessere. Fra questi un ruolo di primo piano verrà svolto da Centro Diagnostico Italiano che organizzerà una struttura sanitaria ambulatoriale a servizio completo. Infine ci sarà anche un supermercato gourmet.

"Con lo shopping district CityLife si afferma come luogo fulcro della città, offrendo una molteplicità di servizi rivolti ai residenti e ai cittadini — ha dichiarato Armando Borghi, Ceo di CityLife —. Ristoranti, cinema e shopping, si andranno a integrare con i due poli residenziali firmati dalle archistar Zaha Hadid e Daniel Libeskind e con il business district composto dalle tre torri, il tutto inserito nel bellissimo contesto del Parco CityLife”.

I negozi del mall. Tra i primi "inquilini" del distretto balzano all'occhio Cinema Anteo e Centro Diagnostico Italiano, ma anche Bomaki, California Bakery, Cioccolati Italiani, Panini Durini, Pie, That’s Vapore, The Meatball Family e Vivo. Per il momento non è stato reso noto quali marchi di moda hanno deciso di aprire nel nuovo megastore, Citylife — incalzata dai giornalisti — si è limitata a dire che ci saranno anche store di marchi non ancora presenti in Italia. Secondo quanto reso noto dalla società con una nota sono state chiuse le negoziazioni per oltre l’80% della superficie commerciale, un risultato raggiunto quando mancano ancora più di 6 mesi all’inaugurazione.

Secondo le stime della società il centro commerciale ha un bacino di utenza di 700mila persone, praticamente poco più di metà Milano. È servito dal trasporto pubblico, compresa la linea lilla (M5) della metropolitana di Milano. Non solo: saranno disponibili anche 1.700 posti auto interrati.