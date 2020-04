L’importanza della qualità dell’aria ai tempi dell’#iorestoacasa

Confinati tra le mura di casa dalle misure di contenimento sociale del Decreto governativo, oggi più che mai la nostra attenzione è rivolta a creare benessere all’interno degli ambienti chiusi. Ma quali misure e raccomandazioni è importante seguire per mantenere pulita e sana l’aria di casa?

Dal documento “Nuovo Coronavirus. Consigli per gli ambienti chiusi”, a cura del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento indoor dell’Istituto Superiore di Sanità arrivano alcune semplici raccomandazioni di buon senso, utili sempre ma in particolare in questo momento in cui l’igiene dell’aria e delle superfici deve essere ancora più accurata.

Via libera, dunque, a ricambi d’aria in tutti i luoghi chiusi con apertura regolare delle finestre e massima attenzione alla pulizia degli ambienti domestici, da svolgere con guanti e dispositivi di protezione individuale, evitando di miscelare prodotti diversi e utilizzando detergenti come acqua e sapone, o in alternativa alcool etilico al 75% o ipoclorito di sodio allo 0,5%.

L’Istituto Superiore di Sanità consiglia anche la pulizia degli impianti di ventilazione dell’aria e climatizzazione residenziale.

Pulizia e igiene del condizionatore in 3 passaggi

E se la raccomandazione dell’Istituto Superiore di Sanità è di pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei climatizzatori, ulteriori e approfondite indicazioni vengono da Hitachi Cooling & Heating, brand giapponese di sistemi di condizionamento di alta qualità. In vista della riaccensione dei sistemi di climatizzazione, e in particolar modo in questo periodo, Hitachi Cooling & Heating raccomanda di procedere con la manutenzione e la pulizia approfondita del condizionatore. Ecco come fare:

1) Si comincia con il pannello frontale del condizionatore, che va rimosso, lavato con acqua e un detergente delicato e poi asciugato.

2) Il secondo step è la pulizia del filtro del condizionatore, da effettuare con l’aspirapolvere oppure con acqua calda (a temperatura non superiore ai 40° C).

3) Con l’igienizzazione dei filtri di purificazione, sempre con l’aspirapolvere, si conclude la manutenzione del condizionatore. Hitachi Cooling & Heating ci ricorda che, in caso di ambienti in cui sia presente un’alta concentrazione di odori, fumi e polveri, è necessario sostituire i filtri dopo un anno di utilizzo.

Igiene sicura del climatizzatore con tecnologia FrostWash, acciaio Inox e robot di autopulizia

È possibile ottenere un livello ancora superiore di igiene e sicurezza attraverso FrostWash, la più innovativa tecnologia per la pulizia interna del climatizzatore attualmente sul mercato. Sviluppata dai laboratori giapponesi di Hitachi Cooling & Heating, FrostWash è disponibile su un’intera gamma di climatizzatori per la casa. “Premium FrostWash è il condizionatore con il quale abbiamo raggiunto il livello massimo di igiene e pulizia. Agli interni in acciaio Inox e al robot di autopulizia che si attiva periodicamente per la pulizia programmata dei filtri, abbiamo aggiunto anche l’innovativa tecnologia FrostWash” dichiara Paolo Caimi, Marketing Manager di Hitachi Cooling & Heating Italia. E continua: “I risultati - testati dal Kitasato Research Center for Environmental Science di Machida in Giappone - mostrano batteri eliminati al 91% e muffe e polveri all’87% . Grazie a una tecnologia sempre più avanzata, siamo riusciti a ridurre al minimo la presenza di polveri e batteri all’interno dei nostri condizionatori per contribuire al benessere di chi sceglie Hitachi Cooling & Heating per climatizzare la propria casa in tutta sicurezza”.

Scopri la tecnologia FrostWash in video

www.hitachiaircon.it