Milano, Esselunga compra sei supermercati Auchan da Conad

Il loro futuro è incerto e i lavoratori chiedono risposte. Qualcosa si sta muovendo sul fronte del passaggio di proprietà dei punti vendita Auchan e Sma al consorzio Conad. Dopo la cessione di 28 supermercati della provincia di Milano dal colosso bolognese a Carrefour, è entrata nella partita anche la catena di supermercati fondata da Caprotti. Esselunga, infatti, ha comunicato di aver acquisito da Margherita Distribuzione, la società cui fanno capo le superfici ex Auchan non ancora assorbite da Conad, un accordo vincolante per il trasferimento di sei punti vendita in Lombardia ed Emilia Romagna.

L’operazione si inserisce nel quadro di sviluppo del gruppo e sarà perfezionata nelle prime settimane del 2020 e arriva a poca distanza dalla cessione di 28 supermercati della provincia di Milano passati a Carrefour. La vendita a terzi rimane una delle soluzioni per far scendere il numero degli esuberi, superiore alle 3mila unità, anche se resta il problema degli altri 3mila esuberi relativi alle sedi amministrative, alla logistica e agli appalti.

L'antivigilia di Natale i lavoratori di Auchan hanno incrociato le braccia e scioperato davanti alla sede della Regione Lombardia per chiedere più certezza sul loro futuro. Stringendo il focus su Milano, secondo i sindacati i lavoratori a rischio sarebbero "650 sono solo nella sede di Rozzano" e "oltre 1.000 nei sette ipermercati sul territorio che ancora non hanno trovato una destinazione".