Fondo emergenza covid-19 nord milano partiti i primi 51.000 € di contributi #iostocoinonni

La campagna #ioStoCoiNonni – promossa da Fondazione Comunitaria Nord Milano – ottiene nel giro di una settimana i primi obiettivi concreti, rispondendo alle domande delle realtà non-profit pervenute appena è stata aperta: segno dell’urgenza dei bisogni e della capacità pronta alla mobilitazione da parte del fitto tessuto di organizzazioni nel territorio dei 23 Comuni del Sestese, del Rhodense e del Bollatese. Con la prima somma erogata si stanno già sostenendo azioni di vitale necessità in questo momento: • l’acquisizione della figura di un medico di cure palliative che supporta la squadra all’opera presso l’hospice dell’Ospedale Bassini di Cinisello, nella fatica indescrivibile di accompagnare la sofferenza dei malati terminali • l’acquisto di presidi di protezione per operatori e ospiti, e di prestazioni professionali in appoggio a due RSA sotto pressione in questi giorni, a Settimo Milanese e a Vanzago • l’acquisto di beni di prima necessità per rifornire l’Emporio Solidale di Garbagnate ormai sguarnito e Il lavoro di organizzazione e distribuzione necessario a farli arrivare a famiglie che ne hanno sempre più bisogno, in assenza di lavoro e di risparmi • la consegna domiciliare di beni e il sostegno a chi è più fragile e, in isolamento, necessita di contatto e monitoraggio a Pero e nei Comuni del Rhodense • l’acquisto di tablet e dispositivi per continuare a tenere collegati a distanza coloro che venivano in precedenza raggiunti personalmente da servizi indispensabili: persone con fragilità, ragazzi in difficoltà di apprendimento, famiglie con figli portatori di disabilità, che avvertono più che mai la solitudine creatasi attorno a loro per il necessario distanziamento sociale. Le richieste provengono da diverse realtà operative nei Comuni di Sesto, Cinisello, Cusano, Bresso, Rho • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti di una comunità protetta e per i loro assistenti a Garbagnate Le organizzazioni coinvolte sono le Fondazioni Ferrario e Sacra Famiglia, le cooperative sociali Solaris e Intrecci, le onlus o organizzazioni di volontariato Astra Soccorso, Dianova, Passo dopo passo…insieme, Baskin San Carlo, Una mano alla vita. A loro il Grazie a nome delle nostre comunità. “Siamo consapevoli che quella di Fondazione Comunitaria Nord Milano è solo una goccia in un mare di bisogni. Già in questa prima fase non tutte le richieste sono state esaudite pienamente: la raccolta di donazioni #ioStoCoiNonni non ha ancora un volume di adesioni che lo consenta, e sicuramente la prossima settimana vedrà la segnalazione di altre importanti azioni che necessitano di un contributo. – dichiara la Presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano Paola Pessina. Ma stiamo lavorando tanto, tutti, insieme alle moltissime realtà vive delle nostre comunità. Dovremmo essere tutti come il colibrì della favola, che porta nel becco la sua gocciolina per spegnere il grande incendio, e al leone in fuga che gli fa notare che sarebbe più conveniente salvare se stessi visto che la catastrofe per la foresta è immane, risponde semplicemente: “Io faccio la mia parte”. Invitiamo tutti a partecipare alla raccolta, anche con poco: è un modo a portata di clic per fare la nostra parte in questa emergenza che ci sta coinvolgendo tutti” – conclude Pessina. E donare è facile. Si può scegliere la modalità preferita: https://www.fondazionenordmilano.org/come-donare/ Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus INTESA SAN PAOLO SPA Codice IBAN: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668 Causale: FONDO EMERGENZA COVID Facebook https://www.facebook.com/fondazionecomunitarianordmilanoonlus/ Ai benefici fiscali che sono sempre connessi alle donazioni a Fondazione Comunitaria Nord Milano si aggiungono quelli specifici connessi alle donazioni per l’Emergenza (info qui: https://www.fondazionenordmilano.org/come-donare/) Per informazioni Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto San Giovanni emergenza@fondazionenordmilano.org - www.fondazionenordmilano.org Ufficio stampa koinoé Stefania Rossi 392 2634807 stefania.rossi@koinoe.it *Comuni di competenza di FCNM: Area Bollatese (Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago Solaro), Area Sestese (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni) e Area Rhodense (Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana, Rho, Settimo Milanese, Vanzago).