"Health lungs for life"

Respirare aria pulita e smettere di fumare: questi i temi al centro della campagna Healthy Lungs for Life, organizzata dalla European Lung Foundation in contemporanea con il Congresso annuale della European Respiratory Society, che questo anno si svolgerà a Milano dal 9 al 13 settembre prossimi. La campagna propone attività e incontri pubblici per sensibilizzare sull'importanza dell'aria pulita per la nostra salute. Nella centralissima via Luca Beltrami, davanti al Castello Sforzesco, l’8 e il 9 settembre medici ed operatori sanitari della European Respiratory Society misureranno la funzionalità respiratoria di chi si presenterà nella struttura Healthy Lungs for Life. L’evento culminante della campagna sarà un incontro pubblico l’11 settembre (dalle 18:30 alle 20:30) con gli esperti sul tema “Respirare aria pulita e smettere di fumare” nella Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano. Risponderanno alle domande di associazioni e cittadini, vari specialisti della materia fra i quali Francesco Forastiere del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, Anna Gerometta, Presidente dell’associazione “Cittadini per l'aria”, Sara de Matteis dell'Imperial College London, Giulia Veronesi di Humanitas, Roberto Boffi, dell’Istituto Nazionale dei Tumori e Dan Smyth, Presidente della European Lung Foundation. Link Healthy Lungs for Life Download immagine Download comunicato stampa Per maggiori informazioni contattare Ufficio stampa Healthy Lungs for Life / Zadig Paolo Recalcati mail: recalcati@zadig.it cell: +39 339 1796489