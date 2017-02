IKN presenta Information Technology Forum 2017

IKN Italy - Institute of Knowledge & Networking presenta la 5° edizione di Information Technology Forum, l’ormai consolidato appuntamento annuale con i BIG dell’Information Technology che ha coinvolto sinora oltre 240 speaker e più di 1900 partecipanti.

L’edizione 2017 si apre con una Sessione Plenaria che affronterà il tema “Galileo Galilei vs Steve Jobs: come cambia il concetto di visionario nel corso dei secoli?” con

• Carlo Ratti, Director of MIT Senseable City Lab e Founding partner at Carlo Ratti Associati

• Amedeo Cesta, Senior Research Scientist CNR e Presidente ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

• Giorgio Metta, Vice Scientific Director dell’Istituto Italiano di Tecnologia



Successivamente, nell’arco della giornata si svolgeranno quattro Sessioni Parallele, che durante la mattinata affronteranno le novità e i trend dei settori Retail, GDO & Fashion - Banking & Finance - Insurance - Energy & Utilities; mentre nel pomeriggio il confronto si focalizzerà su Governance & Gestione Dato – Data Center & Cloud – Internet of Things – Cyber & IT Security.

I partecipanti si potranno confrontare su temi di grande attualità come:

 In che modo la Robotica impatterà nella vita degli esseri umani?

 Quali saranno le applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale?

 Cosa verrà dopo il Digital?

 Come ottimizzare il business attraverso la Realtà Virtuale?

 Quali strumenti per garantire al cliente la Cyber & IT Security?

 Come sfruttare Big Data & Cloud in ottica di ottimizzazione dei costi?

 In che modo far comunicare tra loro tutti gli oggetti dell’Internet of Things?

 Quali innovazioni nella Stampa 3D?



Una Tavola Rotonda Plenaria in cui i Top Manager delle Aziende più influenti si confrontano sulle tecnologie che creano valore e sulle strategie emergenti chiuderà i lavori della giornata.

Ad oggi hanno confermato la loro presenza: Antonio Grioli, Presidente Comitato Direttivo Zucchetti; Carla Masperi, Chief Operating Officer SAP Italia; Mauro Meanti, General Manager Avanade; Bruno Sirletti, Presidente e AD Fujitsu Italia e Luca Beltramino, Managing Director di SUPERNAP Italia.



Durante la giornata, nell’area espositiva dell’evento, si svolgeranno due imperdibili momenti di approfondimento:

- Daniele Pes, Board member at InnoVits e Head of Open Innovation and Digital Transformation at Altromercato verrà intervistato da Ivan Ortenzi Fun&work Ars et Inventio sulle implicazioni pratiche ed etiche dell’Intelligenza Artificiale.

- Una tavola rotanda sui “Big Data a supporto del Business: il ruolo del Chief Data Officer” con Francesco Fragale, Chief Data Officer di Société Générale Securities Services e Ettore Iannella, Digital Practice Leader di Promelec International Executive Search

Moderazione a cura di: Denise Cumella, Marketing Communication & Retail Consultant



Inoltre, tra le 13,30 e le 14,30, si svolgerà Pitch & Meet, un momento di networking in cui le start up potranno presentare il loro progetto e la loro idea di business davanti alla platea e alla giuria appositamente riunita. La giuria sarà presieduta da Stefania Iacono Pezzillo di InnoVits e il confronto sarà moderato da Alessandro Musumeci, Presidente del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione.

La premiazione della start up vincitrice si svolgerà al termine dei lavori del pomeriggio.

Attraverso Panel Discussion, interviste, momenti di networking per la condivisione di trend e digital, Information Technology Forum costituisce una piattaforma per Dirigenti IT e Marketing finalizzata alla creazione di connessioni utili al raggiungimento degli obiettivi di business. Information Technology Forum si svolgerà il prossimo 1° marzo a Milano presso Atahotel Expo Fiera. Aggiornamenti costanti sull'agenda e sui relatori confermati sul nostro sito! Stay tuned: www.informationtechnologyforum.it