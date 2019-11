Una speciale livrea di Emirates per celebrare le culture del mondo

Una speciale livrea per unire le differenti culture del mondo. Questo lo scopo dello speciale A380 di Emirates che decollerà domani da Dubai per celebrare lo “Year of the tolerance” festività che celebra le diverse comunità culturali degli Emirati Arabi Uniti. La vivace livrea raffigura un panorama di persone di culture diverse che si tengono per mano in segno di solidarietà.

Le illustrazioni colorate adornano entrambi i lati del velivolo. Dopo il suo debutto di venerdì, questo aereo sarà impiegato per i prossimi 12 mesi su 50 destinazioni che compongono il network A380 di Emirates, diffondendo i per diffondere messaggi di tolleranza e rispetto reciproco ovunque atterrerà.

I cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti potranno vedere questo volo speciale solcare i cieli degli Emirati Arabi dalla costa di Um Al Quwain alle 11:45 circa, a Ras Al Khaimah a circa dieci minuti dopo e a Fujairah intorno alle 12:05 ore. L'aereo, che per questa speciale occasione volerà a bassa quota, può essere visto anche ad Al Ain, al largo della costa di Abu Dhabi alle c12:25 ore, nonché sulla Corniche di Sharjah e Ajman rispettivamente alle 12:35 e alle 12:45, prima di volare lungo la costa di Dubai e atterrare alle 13:00 circa ora locale.