Apre a Milano un nuovo supermercato Leader Price: prezzi bassi tutti i giorni

Leader Price Italia (LPI), nuova realtà interamente italiana della distribuzione attiva nel segmento dei negozi-convenienza, lancia un nuovo format e amplia la sua rete di negozi sul territorio italiano, con 6 nuovi negozi in Emilia-Romagna e Lombardia. Il nuovo format, PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI, lanciato con il negozio di Piacenza (aperto il 24 giugno), prosegue con quello di MILANO-Quarto Oggiaro (via Traversi 18).

Tutto possibile grazie a 4 concetti fondamentali:

Zero volantini stampati per far risparmiare il cliente e sostenere l’ambiente.

Libertà di scelta senza sconti legati alle quantità.

Prezzi bassi tutti i giorni, non ci sono promozioni a tempo.

Niente raccolte punti, ma solo un programma fedeltà basato sul principio del “Più spendi, più guadagni, più risparmi”.

LPI ha un nome internazionale, ma è un’insegna orgogliosamente italiana. Nei suoi negozi sono presenti prodotti che consentono al cliente di fare una spesa comoda, veloce e completa risparmiando in modo intelligente senza dover rinunciare al piacer di mangiare bene. Di qui la nuova firma che è stata pensata e adottata per il nuovo format, “IL RISPARMIO INTELLIGENTE”. Per ogni apertura, i clienti riceveranno in regalo dei BUONI SPESA fino a un valore massimo di €50 e la SHOPPING BAG di LPI. Ai negozi di Milano-Quarto Oggiaro e Piacenza, seguiranno nel mese di luglio gli store di FORNOVO (PR) l’8 luglio, LUMEZZANE (BS) il 15 luglio, BRESCIA (BS) il 22 luglio e GAVARDO (BS) il 29 luglio. Sale così a 27 il numero degli store Leader Price Italia, con 4 regioni toccate (Lombardia 16 pdv, Sardegna 5 pdv, Emilia- Romagna 5 pdv e Piemonte 1 pdv). L’esperienza acquisita in questi mesi in Italia, monitorando attentamente i gusti dei consumatori, ha permesso a LPI di ottimizzare e rinnovare anche la configurazione dei negozi – caratterizzati da un’esperienza d’acquisto la più semplice e piacevole possibile - in funzione delle esigenze espresse; Nello stesso tempo l’assortimento viene costantemente rivisto per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, grazie anche all’inserimento di nuove referenze. LPI vuole proporre prodotti in cui crede veramente e su cui attua una politica di every-day-low-price. Un assortimento completo alla massima convenienza e un approccio basato sull’attenzione all’offerta del fresco. Forte presenza di prodotti italiani, a marchio Leader Price e prodotti dedicati ai nuovi trend salutistici, BIO, gluten- free e lactose-free, una linea di prodotti per la cura della persona a marchio SooA.



Nei nuovi punti vendita LPI, i clienti potranno usufruire, tra le altre, di:

• Area Ortofrutta: prodotti freschi e ampia selezione di prodotti biologici a filiera corta.

• Area Biologico e Benessere: vasta gamma di prodotti biologici e “free-from”.

• Area Gastronomia: sapori e gusti della tradizione.

• Area Macelleria: carni garantite e tracciate.

• Area Vini: ampia selezione di etichette nazionali e internazionali.