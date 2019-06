Autoguidovie assume 200 conducenti di bus: ecco come candidarsi

Autoguidovie assume. L'intenzione dell'azienda che si occupa di trasporto su gomma in diverse province lombarde è quella di inserire nell'organico 200 autisti in 18 mesi. La campagna di assunzioni è necessaria per sopperire ai pensionamenti (ma anche i fisiologici cambi di occupazione) ed è già partita.

Le aree interessate sono Milano e Provincia, Monza e Provincia, Pavia e Provincia, Crema e Provincia di Cremona, area di Bologna. Una volta superata la selezione, i prescelti entrano in un percorso di formazione anche psicologico e all'inizio saranno affiancati dai "tutor", autisti esperti. La selezione sarà però particolarmente rigida: l'azienda ha scelto di "stringere le maglie" dopo quello che è avvenuto il 20 marzo 2019 con l'autista considerato "integerrimo" che, a Crema, sequestrò una cinquantina di studenti di scuola media (che avrebbe dovuto accompagnare in piscina) e alla fine diede alle fiamme il pullman sulla Paullese, nei pressi di San Donato Milanese.

Tra i requisiti indicati, occorrono il diploma di scuola superiore, la patente "D-DE" e la carta di qualificazione da conducente. Ma anche, si legge, «senso di responsabilità, capacità di gestire i rapporti interpersonali, disponibilità, flessibilità, presenza adeguata».

Dove mandare il curriculum

Il curriculum vitae (inclusa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003) può essere inviato ad Autoguidovie SpA (all'attenzione della Direzione Risorse Umane), via Quintiliano 18, 20138 - Milano oppure via mail a: conducenti@autoguidovie.it, inserendo nell’oggetto "conducenti di linea". Lo stipendio di base è di 1.400 euro al mese.

Altre figure

Ma l'autista non è l'unica figura cercata. Autoguidovie ha aperto le selezioni anche per assistenti alla clientela (Milano, Desio, Crema e Pavia), meccanici e, per Girobus Viaggi, addetti booking. Per informazioni su queste figure si può consultare la pagina internet apposita di Autoguidovie.